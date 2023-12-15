Атакующий полузащитник "пчел" Бриан Мбеумо пропустит около 3 месяцев из-за травмы лодыжки, сообщает The Athletic.

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Одноклубник Егора Ярмолюка получил повреждение еще 6 декабря в матче АПЛ против Брайтона. Главный тренер Брентфорда Томас Франк сразу заявил, что Мбеумо не поможет сборной Камеруна на Кубке африканских наций. Континентальный турнир продлится с 13 января по 11 февраля 2024 года.

Напомним, Мбеумо стал главной звездой Брентфорда после длительной дисквалификации Айвена Тоуни (форвард вернется в середине января). Камерунец оформил 7 голов и 4 ассиста в 15 турах нынешнего розыгрыша АПЛ.

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