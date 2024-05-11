В рамках 28-го тура УПЛ 2023/24 Ворскла принимает Минай, а Оболонь сыграет с Рухом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Минай

Полтавчане после прохода в финал Кубка постепенно бросили играть. Они зацепились за ничью с Кривбассом и дали максимально достойный бой Шахтеру, но затем потерпели три поражения подряд – от кризисного Колоса, унылого Полесья и аутсайдерского Металлиста 1925. Причем от харьковчан команда пропустила аж три гола.

Сергей Долганский был в гневе после проигрыша в последнем туре. У него возникли серьезные вопросы к своим подопечным, однако трудно искать мотивацию при отсутствии турнирных задач. Эта проблема является традиционной для УПЛ в конце сезона. Настроиться будет трудно и сейчас, учитывая финал Кубка уже в среду.

Этот матч является последней надеждой Миная на удивительное спасение. По крайней мере, если мы говорим о спортивной составляющей, ведь внеспортивная постоянно оставляла закарпатцев в элите. После поражения Вересу "лисы" отстали от зоны переходных матчей аж на четыре очка – а набирать надо минимум пять, учитывая негативную статистику личных встреч с ровенчанами (именно они замыкают группу плей-офф).

Шансы, откровенно говоря, невысокие Подопечные Желько Любеновича очень стараются, часто камбечат и дают бой сильным командам – но у них всего одна победа в семи предыдущих турах. Впрочем, Минаю удалось переиграть Черноморец, у которого тоже плохая серия в чемпионате и нет турнирных задач (прямо как у Ворсклы). Если удастся победить и сегодня, то кто знает, чем завершится борьба за выживание...

Кадровая ситуация

Травмированные: Чеснаков (Ворскла)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Минай

Ворскла: Исенко – Крупский, Пердута, Павлюк, Бацула – Челядин, Сиссоко – Кане, Нестеренко, Мякушко – Степанюк

Минай: Кемкин – Чуев, Скиба, Кисель – Дмитрук, Семотюк, Петько, Корнийчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

Букмекеры считают фаворитом Ворсклу. Мы бы не спешили с такими прогнозами. По игре закарпатцы ничем не хуже, а то и лучше. Они регулярно забивают голы, причем нередко их больше одного – чего не скажешь о полтавчанах. И мотивации у гостей больше.

Хватит ли всего этого для победы в Полтаве? Не факт, но на интересный поединок надеяться можно. Ставим на тотал больше 2,5.

Оболонь – Рух

"Пивовары", в отличие от Миная, свои лобовые матчи за выживание хотя бы не проигрывали (за исключением разгрома от Вереса). Команда расписала ничью не только с "лисами", но и с Вересом и Металлистом 1925. Кроме того, отобрать очки удалось у Зари и Александрии. Вообще, у подопечных Валерия Иващенко до встречи с ЛНЗ в предыдущем туре было четыре ничьих подряд – а потом киевляне взяли да и прибили черкащан.

Этот успех имел колоссальное значение. Оболонь взлетела аж на тринадцатую позицию, получив шанс покинуть четверку аутсайдеров. До спасительной двенадцатой строчки не хватает всего двух очков – впрочем, зона прямого вылета расположена в трех позади. Словом, ничья для "зелено-белых" сегодня невыгодна со всех сторон.

Вот только соперник у них очень серьезный. Рух держится в зоне еврокубков, замыкая топ-5 УПЛ. По ожидаемым баллам львовяне должны идти даже выше, причем опережая Кривбасс, однако со столь молодым коллективом (самым молодым в чемпионате) надеяться на стабильный набор очков бесполезно. Прямо сейчас подопечные Виталия Пономарева имеют только 2 пункта преимущества над Полесьем.

Последние результаты "желто-черных" выглядят довольно неоднозначно. Они одержали всего одну победу в предыдущих пяти турах (над Вересом), но также расписали ничью с Кривбассом. Поражение от Шахтера – то такое, а вот "мировые" с Минаем и Александрией в планы руховцев явно не входили. Их уровень футбола скачет так же как и результаты, а сегодня еще и придется сыграть без двух основных центрбеков.

Кадровая ситуация

Травмированы: Федоривский (под вопросом) – Сапуга, Климчук, Слюсар

Дисквалифицированные: Мороз – Дидык, Слюбык

Ориентировочные составы на матч Оболонь – Рух

Оболонь: Кичак – Лукьянчук, Карась, Дубко, Осман – Прокопенко, Черненко, Приймак, Мединский – Краснопир, Тарануха

Движение: Ледвий – Сыч, Холод, Пидгурский, Роман – Пастух – Квасница, Федор, Таллес, Плюмен – Карабин

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Букмекеры отдают небольшое преимущество Руху, однако коэффициенты очень высокие. Вместе с тем, стоит отметить умение Оболони "сушить" игру большим количеством единоборств и закрытой схемой. При этом в атаке киевляне имеют только стандарты и дальние удары, что не способствует высокой результативности.

На самом деле данный поединок может завершиться с любым счетом, но "низовой" вариант более вероятен. Много голов вряд ли удастся увидеть, но они точно будут. Все остальное решит рандом.

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