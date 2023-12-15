Атакувальний півзахисник "бджіл" Бріан Мбеумо пропустить близько 3 місяців через травму щиколотки, інформує The Athletic.

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Одноклубник Єгора Ярмолюка зазнав пошкодження ще 6 грудня у матчі АПЛ проти Брайтона. Головний тренер Брентфорда Томас Франк відразу заявив, що Мбеумо не допоможе збірній Камеруну на Кубку африканських націй. Континентальний турнір триватиме з 13 січня до 11 лютого 2024 року.

Нагадаємо, Мбеумо став головною зіркою Брентфорда після тривалої дискваліфікації Айвена Тоуні (форвард повернеться в середині січня). Камерунець оформив 7 голів та 4 асисти у 15 турах нинішнього розіграшу АПЛ.

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