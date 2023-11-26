Украинский полузащитник Егор Ярмолюк поделился эмоциями от матча 13-го тура АПЛ с Арсеналом (0:1), в котором он впервые вышел в стартовом составе главной команды Брендтфорда в чемпионате Англии.

"Невероятные эмоции. Но хотели взять очки в игре с Арсеналом. Мы хотели играть больше от обороны и попытаться забить в контратаках.

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О том, что выйду в основе узнал накануне перед тренировкой. Томас Франк сказал мне об этом. Я был немного удивлен и, конечно, немного взволнован. Не мог в это поверить. Тренер просто попросил меня играть, как я умею, и показать лучшую свою версию.

Я наслаждался временем в команде B, но я много работал, чтобы попасть в основную команду. Тренер команды В помогал мне. Я действительно ценю эту поддержку. Он невероятный коуч, до сих пор мне поддерживает", – цитирует Ярмолюка пресс-служба Брентфорда.

Напомним, Егор провел на поле 72 минуты и был заменен на Шендона Баптиста. В текущем сезоне украинец провел за Бренфорд 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

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