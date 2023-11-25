За несколько часов до игры "канониры" получили приятные новости из Манчестера. Сити и Ливерпуль сыграли вничью – как следствие, оба конкурента Арсенала потеряли очки. Команда Микеля Артеты получила роскошный шанс возглавить турнирную таблицу АПЛ. Для этого нужно побеждать Брентфорд, в стартовом составе которого появился 19-летний полузащитник молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк. Для него это первый старт в АПЛ.

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На момент начала игры Арсенал занимал третью позицию Премьер-лиги (27 очков). Брентфорд шел 11-м, имея 16 баллов. Этот матч был для "канониров" еще и репетицией перед Лигой чемпионов. В среду, 29 ноября, "канониры" примут Ланс в 5-м туре. Даже ничья с французами гарантирует команде Артеты выход в плей-офф.

Уже на первой минуте Ярмолюк пошел в активный прессинг против Зинченко. Стало ясно, что спокойной жизни опытный украинец от своего молодого соотечественника не получит. Вышедший на позиции левого защитника Александр при атаках своей команды традиционно смещался ближе к центру.

Моментов на старте игры было мало. Лишь на 10-й минуте Троссар мощно приложился из-за пределов штрафной после паса Саки – выше. А на 13-й Брентфорд не забил лишь чудом. Не обошлось без помощи "канониров". Ремсдейл, вынужденно заменивший Давида Райю, под прессингом потерял мяч в своей вратарской, Райс на линии ворот отразил удар Мбеумо. Добивание Висса – мимо ворот!

Обострил Зинченко, нашедший Мартинелли в штрафной Брентфорда. Бразилец попытался обыграть соперника и потерял мяч. Еще одно удачное действие Александра – на этот раз в обороне. 35-й номер Арсенала выбил мяч из-под ног соперника. Тот, правда, отскочил к Ньоргору, пробившему из-за пределов штрафной. Выше. Снова момент с участием Зинченко. Саша навесил на Троссара, который головой пробил неточно. Один из самых активных Александр в эти минуты. Украинец регулярно обыгрывался с Троссаром, Райсом и Мартинелли, а однажды нашел в штрафной Жезуса. Удар бразильца был заблокирован.

Что сегодня творит Арон Ремсйдел? Это какая-то комедия. Кипер Арсенала неуклюже бросил мяч в игру, ударив его о газон. Круглый достался игроку Брентфорда, но повезло "канонирам", что не дошло дело до удара. И как тут не вспомнить слова отца вратаря, который буквально на прошлой неделе говорил о недовольстве сына своим положением... К счастью для Арсенала, в Лиге чемпионов уже сможет играть Давид Райя. Сегодня он не смог выйти из-за правил АПЛ, ведь арендован именно у Брентфорда.

Первый тайм без голов таки не завершился. На 42-й минуте Арсенал забил. Зинченко бросил аут на Мартинелли, хозяева выбили мяч. Последовала атака вторым темпом, Сака навесил на Жезуса. С ударом бразильца справился Флеккен, который отбил не слишком удачно, но Троссар занес мяч в ворота. К сожалению для Арсенала, гол отменили. Минимальный офсайд. Как следствие, команды ушли отдыхать при счете 0:0.

Зинченко, к слову, стал лучшим игроком первого тайма по версии Sofa Score (оценка 7,5). Только 2 неточные передачи из 40 и общая точность 95%. До перерыва украинец наиграл на 0,25 ожидаемых ассистов. Статистика Ярмолюка была не столь солидной – больше брака (только 64% точных пасов) и 5 потерь мяча при 15 касаниях.

Первый момент после перерыва создал Брентфорд. Зинченко не успел в защиту, Мбеумо пробил в ближний угол с фланга украинца – мимо ворот. Арсенал, как и в первом тайме, упорно пытался сломить оборону "пчел". Подопечные Томаса Франка надежно держали оборону, да и статистику владения мячом солидно подравняли.

На 71-й минуте контратака Брентфорда завершилась ударом Егора Ярмолюка. Украинец в касание пробил из-за пределов штрафной – в руки Ремсдейлу. Сразу после этого Егор покинул поле, завершив свой первый матч в АПЛ в стартовом составе. Зинченко попытал счастья дальним ударом, но чуть не нокаутировал соперника, в которого попал мяч.

Александр через несколько мгновений прошел путь от антигероя до героя. Украинец потерял мяч, а контратака Брентфорда завершилась ударом Мопе головой. Ремсдейл вряд ли дотягивался, но спас Зинченко, который в эффектном прыжке выбил мяч с линии ворот. Фантастическое спасение!

These Zinchenko can’t defend comments are just pure lies



pic.twitter.com/ZYPkjzYJrt — Adam (@AFCAdam04) November 25, 2023

That woulda been the end, great block from Zinchenko pic.twitter.com/WZGbw8tyTG — S (@scrapytweets) November 25, 2023

Наконец, на 89-й минуте Арсенал забил победный гол. Сработала замена Артеты. Кай Хаверц головой замкнул подачу Саки и принес "канонирам" победу!

Арсенал набрал 30 очков и возглавил турнирную таблицу АПЛ. В Манчестер Сити 29 баллов, у Ливерпуля 28. Брентфорд остался 11-м – 16 пунктов.