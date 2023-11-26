Український півзахисник Єгор Ярмолюк поділився емоціями від матчу 13-го туру АПЛ з Арсеналом (0:1), у якому він вперше вийшов у стартовому складі головної команди Брендтфорда у чемпіонаті Англії.

"Неймовірні емоції. Але хотіли взяти очки у грі з Арсеналом. Ми хотіли грати більше від оборони та спробувати забити у контратаках.

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Про те, що вийду в основі дізнався напередодні перед тренуванням. Томас Франк сказав мені про це. Я був трохи здивований та, звісно, трішки схвильований. Не міг у це повірити.

Тренер просто попросив мене грати, як я вмію, та показати найкращу свою версію. Партнери мене дуже підтримують.

Я насолоджувався часом у команді B, але я багато працював, щоб потрапити в основну команду. Тренер команди В допомагав мені. Я дійсно ціную цю підтримку. Він неймовірний коуч, досі мені підтримує", – цитує Ярмолюка прес-служба Брентфорда.

Нагадаємо, Єгор провів на полі 72 хвилини і був замінений на Шендона Баптіста. У поточному сезоні українець провів за Бренфорд 6 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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