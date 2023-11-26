Арсенал одержал победу над Брентфордом (1:0) в 13-м туре чемпионата Англии. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Впервые Егор Ярмолюк появился в стартовом составе Брентфорда на матч АПЛ. Украинец провел довольно неплохой матч, но победу праздновала команда другого нашего земляка.

Арсенал дожал Брентфорд и стал лидером АПЛ – Зинченко спас и стал лучшим, солидный дебют Ярмолюка

Александр Зинченко вышел в старте на матч против Брентфорда. Защитник стал лучшим в составе "канониров" и спас свою команду под пропущенного гола. А принес победу Арсеналу Хаверц, который забил единственный мяч во встрече.

"Канониры" благодаря победе возглавили турнирную таблицу АПЛ, подвинув Манчестер Сити. Арсенал имеет 30 баллов, "горожане" – 29, а Ливерпуль находится на третьем месте с 28 очками.