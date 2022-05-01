Вест Хэм потерял шансы на выход в ЛЧ через чемпионат, потерпев домашнее поражение от Арсенала в рамках 35-го тура АПЛ. Отчет читайте на "Футбол 24".

Арсенал после победы Тоттенхэма над Лестером покинул четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ, пропустив на нее "шпор", но разрыв был минимальным – всего одно очко. Правда, по разнице голов "канониры" сильно отстают, так что для возвращения в топ-4 необходимо было побеждать Вест Хэм на Олимпийском стадионе. Соперник, конечно, сильный, однако у "молотобойцев" были проблемы с мотивацией из-за низких шансов на Лигу чемпионов – и очень большие шансы на финал Лиги Европы (с которого можно заскочить в ЛЧ). Несмотря на невысокий приоритет встречи, Дэвид Мойес оставил Ярмоленко в запасе.

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Первый тайм оказался ровным. За стартовые 35 минут команды ничего не создали – почти все удары были заблокированы, а выстрелы Райса и Бенрама с окраин штрафной не представляли опасности для ворот Рэмсдейла. Дебютный момент болельщики увидели на 38-й минуте, когда Нкетия классно пробил с линии штрафной в дальний угол. Фабиански перевел мяч на угловой, который стал роковым для Вест Хэма – Холдинг замкнул подачу Сака, открыв счет. 0:1!

Счастье гостей длилось недолго. Всего через две минуты после гола Роба "молотобойцы" могли отыграться в результате навеса Форналса на ближнюю штангу. Райс, опередив соперников, пробил головой в девятку, однако Рэмсдейл кончиками пальцев перевел мяч в перекладину. "Канониры" выводов не сделали, за что и расплатились на 43-й минуте: Цоуфал принял диагональ на правый фланг и прострелил в штрафную, а Боуэн, положив корпус, бахнул вторым касанием в дальний угол – 1:1!

Для Джаррода этот гол стал особенным. В результате взятия ворот Арсенала Боуэн стал причастным к 100 голам в четырех высших дивизионах английского чемпионата (71 гол, 29 ассистов). 64 результативных действия он провел в составе Халл Сити, еще 36 – за Вест Хэм. Кроме того, это был его 10-й гол в текущем розыгрыше АПЛ.

Отдыхать команды отправились с ничейным счетом. В начале же второго тайма произошел неоднозначный эпизод с передачей на ход Боуэну и выходом Рэмсдейла на перехват – вратарь Арсенала пошел в подкат прямой ногой, но не задел Джаррода. По нынешним меркам Аарону могла прилететь "красная карточка" за агрессивное намерение, однако в итоге Майк Дин выдал желтую карточку Боуэну за разговоры.

Вест Хэм особых скандалов на поле не устраивал, а еще через две минуты пропустил гол. Снова произошел провал при угловом: Сака навесил на дальний край штрафной, Мартинелли отклеился от опеки и принял мяч, после чего подал на правую штангу – там оказался Габриэль. Бразильский центрбек мощным ударом вколотил сферу в сетку. 1:2!

"Молотобойцы" ничем не отвечали на этот гол. Они не уступали в игре, но Арсенал у чужих ворот выглядел гораздо более перспективно – впрочем, моментов долгое время не возникало и у "канониров". Дэвид Мойес в попытке расшевелить свою команду провел серию замен, выпустив сначала Майкла Антонио, а затем и Соучека с Ярмоленко. Андрей вышел на 81-й минуте.

К тому времени подопечные Микеля Артеты вполне могли закрыть матч. Героем должен был стать Нкетия. На 72-й минуте нападающий получил передачу на ход, убрал Зума на линии штрафной и пробил в дальний угол – рядом со штангой! На 77-й же Эдди бахнул с дистанции в тот же правый нижний, однако на этот раз хозяев спас Фабиански.

В эндшпиле поединка команды ничего интересного не организовали. Артета из-за повреждения заменил Сака, Ярмоленко растворился, а его партнеры отличились только небольшой схваткой в ​​компенсированное время. В конце концов, финальный свисток зафиксировал непростую, но заслуженную победу "пушкарей".

Таким образом, Арсенал набрал 63 очка, вернувшись на четвертое место и восстановив гандикап в два зачетных балла от Тоттенхэма. Вест Хэм, оставшись с 52 пунктами, окончательно упустил шансы на выход в ЛЧ через АПЛ. Пока "молотобойцы" держатся на седьмой строчке на расстоянии от Вулверхэмптона в три очка.

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