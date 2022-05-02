Напередодні 32-річний українець вийшов на останні хвилини програного матчу проти Арсенала (1:2), а сьогодні отримав ігрову практику в поєдинку молодіжки. На 28-й хвилині Ярмоленко став автором забитого м'яча, зробивши рахунок 3:0.

Арсенал здобув непросту перемогу над Вест Хемом, повернувшись у зону ЛЧ – Ярмоленко зіграв 15 хвилин

По перерві українець ще й асистував партнеру. Це трапилося на 60-й хвилині, а на 69-й Ярмоленка замінили за рахунку 4:0. Фінальний результат – 5:0 на користь Вест Хема U-23.

У сезоні 2021/22 Андрій зіграв за Вест Хем 30 матчів у всіх турнірах. Забив 4 голи та віддав 4 асисти (включно з сьогоднішніми). Вест Хем U-23 посідає друге місце в молодіжній Прем'єр-лізі, відстаючи від Ман Сіті на 6 очок.

Нагадаємо, 30 червня у Ярмоленка завершується контракт із Вест Хемом. Українець зазначав, що, швидше за все, змінить клуб, адже нову угоду йому не пропонують.

Евертон – Челсі: Миколенко змусив Лемпарда вилаятися і ледь не перетворився з титана на антигероя матчу життя в АПЛ