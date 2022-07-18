"Действительно, у меня было такое предложение. В первую очередь, я хотел бы поблагодарить Игоря Михайловича и Григория Михайловича за то, что они хотели вернуть меня в родную команду. Мне этого тоже очень хотелось, но сами понимаете, какая сейчас ситуация в стране. Мне хочется стабильности, я хочу играть в футбол.

К сожалению, мне пока сложно представить, как это все будет в Украине. Поэтому мое решение было таким, но еще раз хочу поблагодарить их и болельщиков клуба. Динамо – это команда номер один в моей жизни. Эта команда дала мне все, сделала меня тем, кем я являюсь сейчас. Но нужно понимать, почему я сделал такой выбор.

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Это было одно из самых трудных решений в моей жизни. Я 2 недели сидел и думал – возвращаться домой или нет. Что-то внутри мне говорит, что я должен вернуться, но здравый смысл... Неизвестно, будет ли еще чемпионат Украины. Где? В Украине, Польше или еще где-то. Какой уровень – тоже непонятно. Одно дело вернуться домой, в Киев к родным болельщикам. Тогда я бы не думал и после завершения контракта с Вест Хэмом на следующий день уже стучал бы в дверь президента Динамо.

Я не вижу стабильности, а самый главный вопрос – мои дети. У меня 3 детей, а я даже не знаю, где будет базироваться команда. Что мне делать со своей семьей? Детям нужен отец, у меня 3 парня. Если бы я подписал контракт с Динамо, то непонятно – где я буду, где дети, как часто мы сможем видеться. Мой выбор был сугубо семейным", – резюмировал Ярмоленко в интервью Вацко Live.

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