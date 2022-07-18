"Дійсно, у мене була така пропозиція. В першу чергу, я хотів би подякувати Ігорю Михайловичу та Григорію Михайловичу за те, що вони хотіли повернути мене до рідної команди. Мені цього також дуже хотілося, але самі розумієте, яка зараз ситуація в країні. Мені хочеться стабільності, я хочу грати у футбол.

На жаль, мені поки важко уявити, як це все буде в Україні. Тому моє рішення було таким, але вкотре хочу подякувати їм і вболівальникам клубу. Динамо – це команда номер один в моєму житті. Ця команда дала мені все, зробила мене тим, ким я є зараз. Але потрібно розуміти, чому я зробив такий вибір.

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Це було одне з найважчих рішень у моєму житті. Я 2 тижні сидів і думав – повертатися додому чи ні. Щось всередині мені каже, що я повинен повернутися, але здоровий глузд... Невідомо, чи чемпіонат України ще буде. Де? В Україні, Польщі чи ще десь. Який рівень – також незрозуміло. Одна справа повернутися додому, в Київ до рідних вболівальників. Тоді я б не думав і після завершення контракту з Вест Хемом наступного дня вже стукав би у двері президента Динамо.

Я не бачу стабільності, а найголовніше питання – мої діти. У мене 3 дітей, а я навіть не знаю, де буде базуватися команда. Що мені робити зі своєю сім'єю? Дітям потрібен батько, у мене 3 хлопці. Якби я підписав контракт з Динамо, то незрозуміло – де я буду, де діти, як часто ми зможемо бачитись. Мій вибір був суто сімейним", – резюмував Ярмоленко в інтерв'ю Вацко Live.

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