Далеко не все в киевском Динамо ждали Андрея Ярмоленко с распростертыми объятиями.

"Насколько я знаю, решающее слово было за Мирчей Луческу. И он как раз был против этой истории с возвращением Ярмоленко, поскольку не хотел дисбаланса в команде. Первое – дисбаланс зарплат, ведь Ярмола не пошел бы на маленькую зарплату. Даешь большую, и возникает разрыв между молодыми игроками Динамо и Ярмоленко.

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Я еще предполагаю, что не хотелось видеть слишком большого авторитета в команде. Луческу любит, когда маленькие птенцы заглядывают ему в рот и слушаются. Было бы ему выгодно, если бы такой авторитет появился в коллективе? Не факт. Пока философия Луческу приносила результат Динамо", – заявил Бурбас в эфире программы ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Напомним, в итоге Ярмоленко подписал годичный контракт с Аль-Айном, где его охотно ждал Сергей Ребров.

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