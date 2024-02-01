На радары киевского клуба попал 22-летний колумбиец Брайан Себальос, утверждает ТаТоТаке.

"Вместо меня купили Кавани": экс-легионер Динамо вспомнил, как ради киевлян отказал Наполи

Центрбек принадлежит бразильской Форталезе, но нынешний сезон на правах аренды проводит дома за Атлетико Хуниор. Мощный защитник (189 см) сыграл 12 матчей и отличился одним голом. Себальос со сборной Колумбии U-23 участвовал в квалификационном турнире Южной Америки на Олимпиаду, но получил травму.

Контракт защитника с Форталезой рассчитан до конца 2026 года, а цена по Transfermarkt составляет 850 тысяч евро. В целом у Динамо есть список из 2-3 фамилий на проблемную позицию.

Динамо выиграло первый матч в 2024 году, 6 голов – шоу Ваната, Бражко и Бенито расстроило Шацких с пикантным привкусом