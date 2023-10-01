"У Динамо нет игры и качественных футболистов. Ярмоленко уже свое отыграл и от него не нужно требовать чего-то сверхъестественного. Он уже не будет тянуть команду.

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Есть футболисты, например, Буяльский, которые играют как свободные художники, а в отборе ноль. Сегодня в футболе нужно уметь не только атаковать, но и отбирать!

Шапаренко мне нравился, но после серьезной травмы от него осталась только половина его прежнего уровня. Надеюсь, он встанет на ноги. Это работяга, который умеет отбирать, отдавать, у него есть скорость. Но пока что в Динамо нет игроков!

И что самое страшное, я не вижу характера у футболистов, как у Вернидуба. Он везде умеет построить команду, будь то Заря, Шериф или Кривбасс. Там что, лучше футболисты, чем в Динамо?! Вернидуб заставляет своих подопечных отрабатывать. А за Динамо сейчас также грустно наблюдать, как и за Шахтером", – сказал Сабо в комментарии fanday.

Напомним, свой следующий поединок Динамо проведет уже сегодня, 1 октября, против Александрии. Начало встречи в 19:00.

Динамо – Александрия: анонс матча УПЛ