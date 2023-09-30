Журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился ожиданиями от дуэли между киевской и александрийской командами в матче 9-го тура чемпионата Украины.

"Динамо вылетело из Кубка Украины. Хейта в сторону "бело-синих" посыпалось вдоволь, никто не ожидал, что команда потерпит поражение от Оболони на такой стадии.

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Коллективу Мирчи Луческу теперь нужно мгновенно реабилитироваться против Александрии в УПЛ. Команда Руслана Ротаня прошла в Кубке Украины Рух (1:0) на фарте, применила немалую ротацию состава. Но в целом Александрия сейчас демонстрирует непонятный футбол, нестабильно выглядит, терпит неудачи, идет без выигрышей в чемпионате шесть туров подряд.

Александрия может попасть под "горячую руку" Динамо. "Бело-синие" могут теперь полностью сосредоточиться на УПЛ и будут стремиться бороться за чемпионство", – цитирует Цыганыка РБ.

Напомним, поединок между Динамо и Александрией состоится в воскресенье, 1 октября. Начало встречи в 19:00.

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