Матч Динамо – Александрия состоится сегодня, 1 октября, на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на ютуб-канале Динамо.

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У Динамо есть прекрасный шанс воспользоваться вчерашним поражением Шахтера. Для киевлян это очень важно, ведь после вылета из еврокубков команда заговорила о желании выиграть чемпионат – и это желание вполне реально конвертировать в золото. Что и говорить, когда по ожидаемым голам "бело-синие" лидируют в УПЛ, наиграв на 16,56 xG при трёх пропущенных турах. Никому, кроме Кривбасса, не удалось дотянуться хотя бы до 14 xG.

Атака столичного гранда лидирует по многим показателям (в частности, по касаниям в штрафной), однако неожиданное фиаско с Оболонью опустило Динамо с небес на землю. Оказалось, что даже перволиговый состав "пивоваров" способен запрессинговать "бело-синих" настолько качественно, что у подопечных Мирчи Луческу исчезнет центр поля и сломается вся дистрибуция. При перекрытых каналах передач на Ярмоленко и Буяльского киевляне становятся типичным украинским середнячком.

Эти проблемы были заметны ещё до рокового кубкового матча с Оболонью. Их заметил и Олег Дулуб из ЛНЗ – как следствие, дебютант УПЛ забил два гола и мог забивать ещё. У Ворсклы тоже что-то подообное проходило, а в еврокубках против Динамо только так и играют. Это – шанс для Руслана Ротаня.

Болей и делай прогнозы.

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Подопечные Руслана Ротаня не знают побед в УПЛ с 14 августа. Александрийцы не могут выиграть в течение шести туров – что и неудивительно, когда при более чем 3000 передач (больше только у Шахтера) имеешь всего 26 пасов в район штрафной. По количеству касаний в штрафной "аграрии" опережают только Минай, Оболонь и Металлист 1925.

Как следствие коллектив держится над зоной переходных матчей с 5 голами в активе. Проблемы можно объяснить оттоком важных исполнителей (в частности, Лопырёнка и Бабогла), кадровыми неурядицами (осталось всего два центрбека) и задержками зарплаты. Можно ещё много чего сказать, но в глаза бросается отсутствие тактической гибкости – Руслан Ротань догматично пытается отвечать идеям позиционного футбола, не имея соответствующего ресурса.

Впрочем, именно в матче против Динамо об этом следует забыть. Оболонь и ЛНЗ продемонстрировали мастер-класс по эффективной нейтрализации Динамо. Дави на центрбеков и опорников, заставляй Бущана шарашить лонгболы – и всё, претендент на чемпионство становится не страшнее Металлиста 1925. Александрия, кстати, посреди недели обыграла харьковчан в Кубке.

Кризисная Ворскла вчера доказала, что всегда можно настроиться на один матч против гранда. Даже со школьниками в основе и кучей игровых проблем. Подопечные Руслана Ротаня об этом тоже знают – их поединок с дончанами летом впечатлил шикарным вторым таймом, где были и давление, и моменты, и голы. "Аграрии" тогда заслуживали камбэк с 0:2.

Посмотрим, проявит ли тренерский штаб Александрии смелость и сработает ли она. Поговаривают, что Мирча Луческу очень злой – а Динамо крайне заведено. Матч обещает быть очень интересным.

Кадровая ситуация

Травмированные: Овчаренко, Шапаренко – Михайленко, Логинов, Белошевский

Дисквалифицированные: –

Может не сыграть из-за условий аренды: Смирный (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Александрия

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубинчак – Андриевский, Бражко – Ярмоленко, Буяльский, Волошин – Ванат

Александрия: Шевченко – Копина, Савченко, Кравченко, Эрнандес – Сигеев – Калитвинцев, Кулаковский, Ковалец, Шулянский – Кулаков

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Динамо безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Мирчи Луческу – 1:39. На триумф Александрии дают 10.00, а ничью оценили коэффициентом 5.00.

Специалисты ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.83, аналогичный тотал меньше – 2.09. Гол Андрея Ярмоленко умножит вашу ставку на 2:00, а Андрея Кулакова - на 3:50.

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