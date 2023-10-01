"У Динамо немає гри і якісних футболістів. Ярмоленко вже своє відіграв і від нього не потрібно вимагати чогось надприродного. Він уже не буде тягнути команду.

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Є футболісти, наприклад, Буяльський, які грають як вільні художники, а у відборі нуль. Сьогодні у футболі потрібно вміти не тільки атакувати, а й відбирати!

Шапаренко мені подобався, але після серйозної травми від нього залишилася тільки половина його колишнього рівня. Сподіваюсь, він встане на ноги. Це роботяга, який вміє відбирати, віддавати, у нього є швидкість. Але поки що в Динамо немає гравців!

І що найстрашніше, я не бачу характеру у футболістів, як у Вернидуба. Він скрізь уміє побудувати команду, чи то Зоря, Шериф чи Кривбас. Там що, кращі футболісти, ніж у Динамо?! Вернидуб змушує своїх підопічних відпрацьовувати. А за Динамо зараз також сумно спостерігати, як і за Шахтарем", – сказав Сабо у коментарі fanday.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок Динамо проведе вже сьогодні, 1 жовтня, проти Олександрії. Початок зустрічі о 19:00.

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