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Ярмоленко точно пропустит дерби против Арсенала – новый прогноз по возвращению украинца

10:14 4 Читати українською
Ярмоленко точно пропустит дерби против Арсенала – новый прогноз по возвращению украинца
Андрей Ярмоленко / Сайт Вест Хэма

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко не сможет помочь команде в матче 29 тура АПЛ против Арсенала.

 

Новыми подробностями по восстановлению украинца поделился Football.London.

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Ранее источник предполагал, что Ярмоленко может вернуться на поле 8 марта. По обновленной информации, игрок Вест Хэма должен восстановиться на неделю позже – 15 марта. Таким образом, вингер "молотов" рискует пропустить и 30 тур АПЛ, в котором команда встретится с Вулверхэмптоном.

Отметим, что в текущем сезоне 30-летний футболист сыграл за Вест Хэм 15 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

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