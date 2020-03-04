Манчестер Сити – Арсенал: известна новая дата матча команды Зинченко

Поединок Манчестер Сити – Арсенал официально получил новую дату проведения.

Игра 28-го тура английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Арсеналом состоится 11 марта, сообщает официальный сайт "горожан". Начало – в 21:30 по киевскому времени.

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Напомним, встреча должна была пройти 1 марта, однако была перенесена в связи с участием Манчестер Сити в финале Кубка лиги в тот же день. К слову, подопечные Гвардиолы в том матче одержали победу над Астон Виллой со счетом 2:1.

Манчестер Сити с 57 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, Арсенал с 37 пунктами – десятый.

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