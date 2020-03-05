Ярмоленко точно пропустить дербі проти Арсенала – новий прогноз щодо повернення українця

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко не зможе допомогти команді в матчі 29 туру АПЛ проти Арсенала.

Новими подробицями щодо відновлення українця поділився Football.London.

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Раніше джерело передбачало, що Ярмоленко може повернутися на поле 8 березня. За оновленою інформацією, гравець Вест Хема повинен відновитися на тиждень пізніше – 15 березня. Таким чином, вінгер "молотів" ризикує пропустити і 30 тур АПЛ, в якому команда зустрінеться з Вулверхемптоном.

Зазначимо, що в поточному сезоні 30-річний футболіст зіграв за Вест Хем 15 матчів у чемпіонаті Англії, у яких забив 3 м'ячі та віддав одну результативну передачу.

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