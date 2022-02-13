Легионер "молотов" Андрей Ярмоленко доказал, что с техникой у него все хорошо.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко принял участие в интересном соревновании, сообщает пресс-служба лондонцев.

Ярмоленко отметился голым и бессмысленным удалением за Вест Хэм U-23

32-летний футболист сошелся со своими одноклубниками в набивании регбийного мяча. Соперниками нашего земляка стали польский голкипер Лукаш Фабиански и ямайский форвард Майкл Антонио.

Украинец оказался лучшим среди этого трио: его результат – 16 точных ударов. Вторую строчку занял Антонио (12), третью – Фабиански (10).

Напомним, в пятницу, 11 февраля, Андрей вышел в основе команды U-23 в матче против Суонси и сумел отличиться голом в конце первого тайма. После перерыва украинец получил спорную красную карточку за отмашку от соперника и покинул поле.

Уже сегодня, 13 февраля, Вест Хэм в рамках 25-го тура АПЛ на выезде сыграет с Лестером. Начало встречи в 18:30.

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