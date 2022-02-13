Легіонер "молотів" Андрій Ярмоленко довів, що з технікою у нього все гаразд.

Український півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко взяв участь у цікавому змаганні, повідомляє прес-служба лондонців.

Ярмоленко відзначився голом та безглуздим вилученням за Вест Хем U-23

32-річний футболіст зійшовся зі своїми одноклубниками у набиванні регбійного м'яча. Суперниками нашого земляка стали польський голкіпер Лукаш Фабіанскі та ямайський форвард Майкл Антоніо.

Українець виявився найкращим серед цього тріо: його результат – 16 точних ударів. Другу сходинку посів Антоніо (12), третю – Фабіанскі (10).

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 лютого, Андрій вийшов в основі команди U-23 у матчі проти Суонсі і зумів відзначитись голом наприкінці першого тайму. По перерві українець отримав суперечливу червону картку за відмашку від суперника і покинув поле.

Вже сьогодні, 13 лютого, Вест Хем у рамках 25-го туру АПЛ на виїзді зіграє з Лестером. Початок зустрічі о 18:30.

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