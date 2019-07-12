Ярмоленко с классным финтом и худшим баллом – английские СМИ оценили камбэк украинца, которого Вест Хэм ждал 9 месяцев

Андрей Ярмоленко провел первый матч за почти 9 месяцев. Вест Хэм победил в спарринге Альтах.

Украинец отыграл второй тайм против австрийского клуба. Ярмоленко не помог Вест Хэму увеличить преимущество. После перерыва Альтах с лондонцами обменялся голами. Команда Пеллегрини по сути только начинает предсезонные сборы, но некоторые игроки ощутимо в лучшей форме. Даже болельщики "молотов", которые в целом благосклонно относятся к экс-динамовцу, отмечали, что он далек от идеала из-за проблем с физикой. Андрей лечился более полугода, после чего только недавно начал втягиваться в работу.

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"Рад вернуться на поле! Продолжаем работать", – прокомментировал Ярмоленко свой первый матч после 22-го октября 2018-го года. Фактически на победу наработали другие люди, в частности, его конкуренты. Майкл Антонио отличился голом, Роберт Снодграсс, который вышел в первом тайме справа на фланге нападения, – ассистом. Другие игроки атаки, Фелипе Андерсон и Мануэль Лансини, также показали класс и получили хорошие оценки за свою игру. После перерыва абсолютно лучшим выглядел Джек Уилшер – другой игрок, который долго приходил в себя после травмы.

Неудивительно, что профильное издание Football.London назвал Ярмоленко среди главных лузеров матча. Украинец получил худший балл (5) в целом среди игроков Вест Хэма и уступил всем исполнителям из группы атаки. Почему столь плохо? "Показал несколько финтов в начале своей первой встречи за 9 месяцев, но выглядел безмолвным после этого. Это был не его день", – написал Сэм Инкерсол.

"Это может быть несколько строго, поскольку это была первая игра украинского вингера за 9 месяцев, и выглядело очевидным, что ему не хватало физической подготовки, но после резвого начала он резко исчез и был едва заметным в игре. После перерыва Грейди Диангана затмил украинца на противоположном фланге.

И когда Ярмоленко получил шанс показать, на что способен, он часто терял мяч и забывал несколько раз, что его надо хорошо держать при себе. Андрей должен стать лучше, когда получит больше игрового времени во время сборов в Китае, но это было жесткое возвращение к жизни в Вест Хэме".

ReadWestHam оценил Ярмолу еще худшим баллом (4) – украинец и здесь первый снизу. "Еле-еле работал с мячом в своем возвращении после травмы. Будем надеяться, что он будет оказывать большее влияние на игру, когда сезон начнется официально".

Пользователи Твиттера также в целом скептически оценили вингера сборной Украины. Uber West Ham называет первые 45 минут за длительный период Ярмоленко тяжелыми, надеясь на улучшение формы.

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