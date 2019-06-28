Ярмоленко возвращается в Вест Хэм, но 2 человека осложняют его перспективы – английские СМИ о будущем украинца

Андрей Ярмоленко после 1 июля будет готов вернуться к тренировкам с Вест Хэм Юнайтед. "Футбол 24" рассказывает о том, как несколько изданий, пишущих о лондонском клубе, видят его сезон 2019/20.

Когда Ярмоленко вернется на поле

От топ-7 до даже и большой четверки и борьбы за Лигу чемпионов. Английские журналисты снова многого ожидают от "молотов". Потенциал прыгнуть выше предыдущего десятого места, безусловно, есть. Не в последнюю очередь его связывают с восстановлением звездных и креативных исполнителей. Ярмоленко в основе Вест Хэма, у которого уже нет права на столько ошибок, как в сезоне 2018/19? Экс-динамовец имеет все шансы вернуться туда как минимум на время предсезонной подготовки, считает Football.London. Первая такая возможность может выпасть уже 11-го июля в дебютной игре после отпуска.

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Ожидается, что вместе с большинством партнеров, а также несколькими игроками молодежки Андрей приступит к тренировкам на базе клуба в понедельник, 1 июля. Портал прогнозирует, что 29-летний правый вингер сборной Украины выйдет в стартовом составе на матч против австрийского Альтаха, которым лондонцы начнут подготовку к дебютному официальному испытанию против Манчестер Сити, запланированному на 10 августа. Предполагается, что Андрей отыграет только тайм, как и все футболисты. Кроме того, экс-игрок Боруссии Д якобы должен выйти... в нападении вместе со своим конкурентом Антонио.

Полная версия экспериментальной основы Вест Хэма выглядит так: Роберто – Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл – Санчес, Каллен, Уилшер, Лансини – Ярмоленко, Антонио. После перерыва ожидают обновленный вариант: Мартин – Сабалета, Рид, Алесе, Джонсон – Ковентри, Нобл, Снодграсс, Холланд – Браун, Ксанди Силва. В свою очередь нескольких лидеров, среди которых Фабиански, Арнаутович, Райс, Бальбуэна и Андерсон, а также новичка Форналса, подписанного за 28 млн евро, поберегут. Далее команда отправится в Азию на турнир для команд АПЛ.

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Лукаш Фабиански, лучший игрок сезона в рядах "молотов", не покинет своего железного места в воротах. Абсолютное трансферное попадание прошлым летом, которому не слишком грозит приход 33-летних Роберто и Дэвида Мартина. Более того, во всей АПЛ, пожалуй, только бразильцы Алиссон и Эдерсон превзошли польского вратаря, который спас немало очков для Пеллегрини.

Пара центрбеков Исса Диоп и Рауль Вальбуэна также не вызывает никаких возражений. Оба провели очень солидный сезон. "Генерал" Вальбуэна еще и до последнего сражался с Парагваем на Копа Америка.

Деклан Райс отказался от своего ирландского прошлого и дебютировал за Англию в финале 4-х Лиги наций. Ему всего 20, а от этого полузащитника уже ждут очень и очень многого.

Марк Нобл – капитан команды, мистер Вест Хэм. Это уже его 16-й сезон в качестве важнейшего игрока "молота", а его энергии до сих пор хватает, чтобы быть настоящим вожаком.

Фелипе Андерсон на фланге атаки – его место не подлежит сомнению. Самый дорогой новичок Вест Хэма в истории был одним из тех, кто тянул команду за собой весь предыдущий сезон.

Марко Арнаутович пока не видит конкурентов в нападении – они не только не приходят, но и уходят из ВХЮ. Австриец вместе с братом-агентом чуть ли не каждые полгода "покидает" лондонский клуб, но всегда остается. Что ж, как видим, по версии британских СМИ, Ярмоленко остаются только позиция десятки или второго вингера (на фланге защиты он не помощник). Однако здесь ему придется бороться за одно место с 3-4 партнерами.

С перспективами Ярмоленко не все так просто – не повторить бы путь Коноплянки

Травма украинского полузащитника того зловещего 22-го октября пришла совершенно не вовремя – когда тот только начал набирать мощную форму, а конкуренты выглядели не очень убедительно. Сейчас ситуация совсем другая. На 3 позиции атакующих полузащитников вполне реально претендуют 8 игроков – это если никого не подпишут и не возьмут из молодежки. Кроме Андерсона, Снодграсса, Дианганы и Антонио, это еще Ярмоленко, Уилшер и Лансини, которые восстановились от травм, а также универсальный новичок Форналс. К слову, одним из тех, кто проиграл от трансфера хавбека молодежной сборной Испании, Football.London называет именно украинца "и всех других вингеров, кроме Андерсона".

Парочка аргентинца и испанца выглядит неким оптимальным вариантом. Лансини тянет на фланг, Форнлас умеет играть и крайка, и в центре, как и тот же Фелипе Андерсон. Если все будут здоровы, это очень интересная опция атакующего треугольника перед единственным форвардом. Публично Пеллегрини выражает полную поддержку, но доверенные инсайдеры Вест Хэма заявили на днях, что тренер не уверен в двух креативных игроках своей команды. Фанатский ресурс Claret & Hugh уверяет, что "топ-источник" в лондонском клубе ставит под вопрос будущее Лансини и... Ярмоленко с точки зрения наставника, который не может себе позволить ждать слишком долго.

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Стартовый состав Вест Хэма пока видят без Ярмоленко

Наставник "молотов" особо настроен увидеть лучший прогресс от аргентинца и украинца, которые большинство последнего сезона лечились. Если этого не будет, уже "в январе могут наступить важные изменения в полузащите" с разгрузкой количества атакующих полузащитников. Претензии к Ярмоленко "выглядят интересными и несколько слишком суровыми, ведь тот только начал показывать некоторые признаки топ-формы, как травмировался в своем первом сезоне".

Отметим, что Мануэль Пеллегрини впервые за свою тренерскую карьеру, когда он работал с клубом полный сезон, не смог пробиться в еврокубки. Теперь экс-наставник Реала и Манчестер Сити хочет избежать повторения ошибок. Богатство и качество состава (тех же Райса, Диопа, Лансини, Арнаутовича с радостью переманили бы другие клубы) позволяет ему бороться за самые высокие места, но ожидания хороших результатов не оставляет места для большого количества шансов и долгой раскачки звездных исполнителей атаки.

Ярмоленко рискует оказаться в роли игрока ротации, как Коноплянка в Шальке. Да, к Андрею будет какой-то особый сентимент (особенно со стороны руководства) из-за его травмы, голов Эвертону и МЮ, 20-миллионной трансферной стоимости и желания дать второй шанс дабы убедиться, что не ошиблись со ставкой. Однако этот момент продлится недолго. Интересно, что Вест Хэм ждет самый легкий старт среди всех команд Премьер-лиги. После приема Манчестер Сити пойдут гостевые матчи с Брайтоном и Уотфордом, домашняя игра с Норвичем и выезд к Астон Вилле – кроме действующих чемпионов, это команды, которые будут бороться за выживание. Теперь команда Пеллегрини никак не имеет права так провалиться, как это было в начале АПЛ 2018/19.

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