Ярмоленко сыграл первый матч после тяжелой травмы и помог Вест Хэму победить на сборах Альтах

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко появился на поле впервые с октября. Был активен, хорошо работал с мячом, спровоцировал результативный угловой. Вест Хэм обыграл Альтах – 3:2.

Товарищеский матч

Вест Хем – Альтах – 3:2

Голы: Санчес, 6, Антонио, 25, Диоп, 58 – Фишер, 30, Линхарт, 48

Ярмоленко находился вне игры с октября прошлого года из-за тяжелой травмы. К новому сезону Андрей подходит в полной готовности – тренерский штаб рассчитывает на него с первого контрольного матча. Украинец получил "элитный" 7-й номер в Вест Хэме и дал положительное интервью накануне поединка.

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Встреча против Альтаха Ярмоленко начал на скамейке запасных, а вышел на поле в перерыве. На тот момент Вест Хэм побеждал со счетом 2:1 – голами отметились Карлос Санчес и Майкл Антонио. К слову, Санчесу ассистировал Роберт Снодграсс, который вышел на позиции Ярмолы справа в атаке.

Андрей во втором тайме занял привычную позицию правого вингера в схеме 4-1-4-1. Он сразу включился в игру и активно вступил в борьбу. Ярмола сначала получал мяч в тяжелых ситуациях с ограниченным пространством, поэтому приходилось показывать дриблинг в направлении своих ворот. Однако первые выходы украинца на чужую половину поля принесли пользу Вест Хэму.

Ярмоленко с мячом смещался на угол штрафной, после чего подключал партнеров на фланге. Сначала отдал "под себя" на Джоша Каллена, который очень остро прострелил вдоль ворот. Через несколько минут Андрей увидел справа забегание Пабло Сабалеты. Опытный фулбек подачей заработал угловой, с которого Вест Хэм забил третий гол. Джек Уилшир подал на голову Исса Диопу.

В последней трети встречи партнеры еще несколько раз отдавали Ярмоле на оперативное пространство на фланге. Он всегда старался протягивать мяч в центр, но так и не нанес фирменного удара. Соперники не позволяли себя обыграть, поэтому смещения Андрея завершались потерями. Желания украинцу было не занимать, а вот эффективности не хватало.

Следующий матч Вест Хэм сыграет 17 июля против Манчестер Сити – есть шанс увидеть украинскую дуэль Ярмоленко-Зинченко.

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