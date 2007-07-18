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Вест Хэм предложил 20 млн за Ярмоленко – Боруссия Д уже отреагировала

16:30 262 Читати українською
Вест Хэм предложил 20 млн за Ярмоленко – Боруссия Д уже отреагировала
Андрей Ярмоленко / фото: ФК Боруссия Д

Вест Хэм проявляет интерес к хавбеку Боруссии Д и сборной Украины Андрею Ярмоленко. Английский клуб уже якобы предложил за украинца 20 млн евро.

Лондонский Вест Хэм настроен подписать полузащитника Боруссии Д Андрея Ярмоленко. Английский клуб обратил внимание на украинца после неудачи в переговорах по трансферу хавбека Лацио Фелипе Андерсона, сообщает Gianluca Di Marzio.

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По информации итальянского журналиста, Вест Хэм уже якобы предложил за Ярмоленко 20 млн евро. Напомним, летом 2017 года Боруссия выложила за полузащитника около 25 млн евро.

Интересно, что Боруссия Д позволила Ярмоленко пропустить несколько тренировок для того, чтобы хавбек мог определиться со своим будущим. Об этом сообщает журналист WAZ Себастьян Вайсслинг в своем Твиттере.

К слову, недавно сообщалось об интересе к украинцу Эвертона и Фенербахче.

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