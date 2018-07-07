Ярмоленко пройдет медосмотр в Вест Хэме, трансфер могут оформить уже завтра

Потенциальный уход Андрея Ярмоленко из Боруссии Д становится все более реальным. Украинец в шаге от перехода в Вест Хэм, сообщают английские СМИ.

Вест Хэм близок к подписанию полузащитника Боруссии Д Андрея Ярмоленко. В ближайшее время украинец должен пройти медосмотр, информирует Sky Sports.

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По информации издания, трансфер обойдется лондонцам в 17,5 млн фунтов. Напомним, сегодня сообщалось о возможном переходе Ярмоленко в Вест Хэм. Боруссия Д уже позволила украинцу пропустить несколько дней тренировок для решения своего будущего.

Кроме того, по неофициальной информации, Ярмоленко уже вылетел в Лондон, а о переходе может быть объявлено уже завтра.

Ярмоленко перешел в Боруссию Д летом 2017 года за 25 млн евро. В 26 матчах за Боруссию украинец забил 6 голов и отдал 6 ассистов, пропустив значительный период из-за травмы.