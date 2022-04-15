"Шахтер действительно готов продавать Мудрика. Были серьезные переговоры с Брентфордом, и я могу подтвердить сумму в 20 млн евро. Но сейчас трансферное окно закрыто, и никто никаких документов подписывать не будет.

На этом этапе это только разговор, до личных условий футболиста дело еще вообще не дошло. Это потому, что на Мудрика претендуют другие команды, серьезные. Они на порядок выше Брентфорда. Конечно, молодому футболисту лучше попытаться проявить себя в каком-нибудь топ-клубе, в топ-лиге. Хочу сказать, что на Мудрика реально претендуют гранды.

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Сейчас идет процесс переговоров со многими другими клубами, и вполне возможно, что кто-нибудь перебьет предложение Брентфорда. Возможно, существенно перебьет, возможно, будут еще какие-то факторы того, что Мудрик именно в Брентфорд не поедет. Поэтому сейчас невозможно говорить, что трансфер состоялся, но цена 20 млн – правда.

Предложение Боруссии Д? У меня есть инсайд об интересе к Мудрику из Германии, но Боруссия ли это... Могу говорить только то, что есть на данный момент. Интерес из Германии есть, но сбудется он или не сбудется", – заявил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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