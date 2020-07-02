Ярмоленко продемонстрировал свои качества, которых у него в избытке, – хавбек Вест Хэма Антонио

Полузащитник лондонского Вест Хэма Майкл Антонио прокомментировал победный гол Андрея Ярмоленко в ворота Челси (3:2).

"Это было трудно. Были моменты, когда они очень хорошо держали мяч и играли в невероятный футбол. Когда они теряют мяч, сразу же прессингуют, поэтому мне пришлось хорошо сыграть на подборах и попытаться сохранить контроль для команды.

Пушка Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Челси – 3:2

Было очень тяжело, но мы показали свою решимость. Мы собираемся продолжать идти до конца, чтобы убедиться, что мы в безопасности. На последних минутах Ярмоленко продемонстрировал свои качества, которых у него в избытке. Он показывал это и раньше – сокращает дистанцию ​​и бьет левой в дальний угол", – сказал Антонио в комментарии для пресс-службы Вест Хэма.

Напомним, Ярмоленко стал героем Вест Хэма в матче 32-го тура АПЛ против Челси. Украинец вышел на замену на 78-й минуте, а в конце матча забил победный гол. Благодаря победе над "синими" Вест Хэм набрал 30 очков и оторвался от зоны вылета на 3 пункта. В активе самого Ярмоленко в нынешнем сезоне теперь 4 гола и один ассист в 17-и встречах.

Вест Хэм победил Челси: забитый гол и триумфальный футбол от Ярмоленко, Антонио – герой встречи, Кепа – не топ-вратарь