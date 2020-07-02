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Ярмоленко продемонстрував свої якості, яких у нього в надлишку, – хавбек Вест Хема Антоніо

2 липня 11:35 - Читать на русском
Ярмоленко продемонстрував свої якості, яких у нього в надлишку, – хавбек Вест Хема Антоніо
Андрій Ярмоленко / Getty images

Півзахисник лондонського Вест Хема Майкл Антоніо прокоментував переможний гол Андрія Ярмоленка у ворота Челсі (3:2).

45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антоніо
89’ Андрій Ярмоленко
 
Вілліан 42’
Вілліан 71’
42’ Вілліан
45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антоніо
71’ Вілліан
89’ Андрій Ярмоленко

"Це було важко. Були моменти, коли вони дуже добре тримали м'яч і грали в неймовірний футбол. Коли вони втрачають м'яч, відразу ж пресингують, тому мені довелося добре зіграти на підбираннях і спробувати зберегти контроль для команди.

Гармата Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Челсі – 3:2

Було дуже важко, але ми показали свою рішучість. Ми збираємося продовжувати йти до кінця, щоб переконатися, що ми в безпеці. На останніх хвилинах Ярмоленко продемонстрував свої якості, яких у нього в надлишку. Він показував це і раніше – скорочує дистанцію і б'є лівою в дальній кут", – сказав Антоніо у коментарі для прес-служби Вест Хема.

Нагадаємо, Ярмоленко став героєм Вест Хема у матчі 32-го туру АПЛ проти Челсі. Українець вийшов на заміну на 78-й хвилині, а наприкінці матчу забив переможний гол. Завдяки перемозі над "синіми" Вест Хем набрав 30 очок і відірвався від зони вильоту на 3 пункти. В активі самого Ярмоленка у нинішньому сезоні тепер 4 голи та один асист у 17-и зустрічах.

Вест Хем переміг Челсі: забитий гол і тріумфальний футбол від Ярмоленка, Антоніо – герой зустрічі, Кепа – не топ-воротар

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Теги
Англія Українці за кордоном Андрій Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Вест Хем - Челсі Майкл Майкл Антоніо
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