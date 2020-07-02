Пушка Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Челси – 3:2

Вест Хэм принимал Челси в матче 32 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм – Челси на Футбол 24.

До свистка на перерыв соперники сумели обменяться голами, но весь экшн ожидал зрителей во втором тайме.

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На 52-й минуте встречи Антонио снова вывел "молотобойцев" вперед, на что Виллиан вскоре также ответил голом. Героем встречи суждено было стать хавбеку хозяев Андрею Ярмоленко, который появился на поле ближе к концу матча. Партнеры вывели украинца на ударную позицию и Андрей пробил точно в угол, оставив в дураках голкипера и защитника "синих".

Победа позволила Вест Хэму покинуть зону вылета и подняться на 16-ю строчку, Челси – 4-й.

Ярмоленко голом на последних минутах принес Вест Хэму сенсационную победу над Челси