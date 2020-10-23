Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил поздравления от английского клуба в свой день рождения.

Вест Хэм в своем твиттере поздравил Ярмоленко с 31-м днем рождения, вспомнив его гол в ворота Челси в прошлом сезоне.

Безумный камбэк команды Ярмоленко в видеообзоре матча Тоттенхэм – Вест Хэм – 3:3

"С днем рождения. Мы никогда не забудем этот момент", – говорится в поздравлении. Отметим, что гол украинца принес победу над Челси в матче 32-го тура и посодействовал сохранению прописки в АПЛ в сезоне 2019/20.

К слову, Ярмоленко присоединился к Вест Хэму в 2018 году, в общем проведя в составе "молотков" 39 матчей, записав в свой актив 9 голов и 5 ассистов.

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