Тоттенхэм встречался с Вест Хэмом в матче 5 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм – Вест Хэм на "Футбол 24".

Встреча между Тоттенхэмом и Вест Хэмом началась ярким голом Сон Хин Мина на 45-й секунде – кореец обработал мяч на линии штрафной, убрал защитника и закрутил под дальнюю штангу. До 16 минуты дублем отметился Кейн и счет стал невероятным – 3:0.

Тоттенхэм в сумасшедшем матче упустил победу над Вест Хэмом – Бейл дебютировал, Ярмоленко помог начать камбэк

Во втором тайме на 72 минуте дебютировал в футболке "шпор" Гарет Бейл, а через несколько мгновений на поле появился Андрей Ярмоленко. Сначала де Бальбуена отличился ударом головой после подачи из штрафного, а позже украинец начал атаку, которая завершилась автоголом Давинсона Санчеса. Роскошным ударом в девятку жирную точку в матче поставил Лансини на последних секундах добавленного арбитром времени. Финальный свисток зафиксировал безумные 3:3.