Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко отримав вітання від англійського клубу у свій день народження.

Вест Хем у своєму твіттері привітав Ярмоленка із 31-м днем народження, пригадавши його гол у ворота Челсі у минулому сезоні.

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"З днем народження. Ми ніколи не забудемо цей момент", – йдеться у вітанні. Зазначимо, що гол українця приніс перемогу над Челсі в матчі 32-го туру та посприяв збереженню прописки в АПЛ у сезоні 2019/20.

До слова, Ярмоленко приєднався до Вест Хема у 2018 році, загалом провівши у складі "молотків" 39 матчів, записавши до свого активу 9 голів та 5 асистів.

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