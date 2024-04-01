Андрей Ярмоленко напомнил всем болельщикам, чего стоил его камбэк на поле.

Накануне Динамо в сложнейшем матче 22-го тура УПЛ, который несколько раз прерывался из-за воздушных тревог, на выезде разгромило Ворсклу (5:1). На 66-й минуте на поле появился Андрей Ярмоленко (вернувшись после длительного отсутствия) и вскоре успел отметиться голом.

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"Рад вернуться на поле, спасибо всем, кто помогал это сделать. Спасибо семье, друзьям и партнерам по команде за поддержку. И отдельное спасибо жене, без тебя я бы не смог этого сделать", – написал полузащитник на своей странице в социальной сети Instagram.

К своему посту 34-летний вингер добавил ряд фотографий травмированной ноги во время восстановления, напомнив всем, чего стоит его камбэк.

Напомним, Динамо после 22-х туров идет в турнирной таблице УПЛ на четвертой строчке, набрав 41 очко (у "бело-синих" есть 3 игры в запасе).

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