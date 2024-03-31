Динамо на выезде разгромило Ворсклу в 22-м туре УПЛ 2023/24. Смотрите видео голов и обзор матча Ворскла – Динамо на "Футбол 24".

Воздушные тревоги изрядно повлияли на продолжительность поединка в Полтаве – с учетом пауз игра длилась больше 4-х часов. Счет на 30-й минуте открыл Ванат, который разобрался с защитниками и Исенко.

Динамо сокрушило Ворсклу – шедевры Ярмоленко, Ваната и Шапаренко, Бражко с голом и ассистом на сенсационной позиции

Перед минимальным перерывом на отдых Бражко удвоил преимущество Динамо, а впоследствии Шапаренко оформил дубль. Сперва Николай реализовал пенальти, после чего эффектно перебросил Исенко, завершив контратаку.

На 78-й минуте отличился и Андрей Ярмоленко, который провел первый официальный матч в 2024 году. Капитан Динамо воспользовался ошибкой обороны Ворсклы и перебросил Исенко. "Сухой" матч команде Шовковского провести таки не удалось – Ковталюк забил гол престижа. 1:5.

Динамо набрало 41 балл и закрепилось на 4-й позиции УПЛ. По потерянным очкам киевляне отстают от Шахтера на 2 пункта. Ворскла занимает 7 место, имея 29 очков.