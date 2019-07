Ярмоленко отправится с Вест Хэмом в тур по Азии

Украинский футболист попал в список из 23 игроков, которые отправятся в составе Вест Хэма на предсезонный тур в Азию. Заметим, что Ярмоленко записан к форвардам.

Ярмоленко получил звездный номер в Вест Хэме

В рамках Premier League Asia Trophy Вест Хэм Андрея Ярмоленко встретится с Манчестер Сити. Поединок состоится 17 июля. Заметим, что украинец недавно сменил игровой номер в своем клубе.

К слову, почти весь прошлый сезон 28-летний вингер пропустил из-за травмы, в общем сыграв 10 игр, где забил 2 гола и отдал результативную передачу.

Хаос триває: Лунін прилетів з Реалом у Канаду, відчепив конкурента, а іспанські ЗМІ пророкують суперечливе майбутнє

Our travelling squad for the @premierleague Asia Trophy in China this weekend... ️ pic.twitter.com/MSHGImRZfw