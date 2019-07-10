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Ярмоленко отправится с Вест Хэмом в тур по Азии

14:51 53 Читати українською
Ярмоленко отправится с Вест Хэмом в тур по Азии
Андрей Ярмоленко / Вест Хэм

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко уже полностью восстановился от травмы и отправится вместе с партнерами в предсезонный тур.

Украинский футболист попал в список из 23 игроков, которые отправятся в составе Вест Хэма на предсезонный тур в Азию. Заметим, что Ярмоленко записан к форвардам.

Ярмоленко получил звездный номер в Вест Хэме

В рамках Premier League Asia Trophy Вест Хэм Андрея Ярмоленко встретится с Манчестер Сити. Поединок состоится 17 июля. Заметим, что украинец недавно сменил игровой номер в своем клубе.

К слову, почти весь прошлый сезон 28-летний вингер пропустил из-за травмы, в общем сыграв 10 игр, где забил 2 гола и отдал результативную передачу.

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Ярмоленко получил звездный номер в Вест Хэме
13:10
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Теги
Межсезонные сборы Англия Вест Хэм Вест Хэм Украинцы за рубежом Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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