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Ярмоленко получил звездный номер в Вест Хэме

13:10 157 Читати українською
Ярмоленко получил звездный номер в Вест Хэме
Андрей Ярмоленко / Reuters

Андрей Ярмоленко в сезоне 2019/20 будет выступать с новым номером на спине.

Украинский вингер получил в Вест Хэме статусную семерку, информирует официальный твиттер клуба.

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В прошлом сезоне ее носил австриец Марко Арнаутович, который переехал в чемпионат Китая. Ярмоленко воспользовался ситуацией и забрал себе седьмой номер, который он обычно использует и в матчах за сборную Украины.

В прошлом сезоне правый вингер "молотобойцев" выступал с цифрой 20 на спине.

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Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Марко Арнаутович Марко Арнаутович Вест Хэм Вест Хэм Англия Футбольная форма
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