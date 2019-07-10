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Ярмоленко вирушить з Вест Хемом у тур Азією

14:51 396 Читать на русском
Ярмоленко вирушить з Вест Хемом у тур Азією
Андрій Ярмоленко / Вест Хем

Український вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко вже повністю відновився від травми і вирушить разом з партнерами в передсезонний тур.

Український футболіст потрапив у список з 23-х гравців, які вирушать у складі Вест Хема на передсезонний тур в Азію. Зауважимо, що Ярмоленко записаний до форвардів.

Ярмоленко отримав зірковий номер у Вест Хемі

В рамках Premier League Asia Trophy Вест Хем Андрія Ярмоленка зустрінеться з Манчестер Сіті. Поєдинок відбудеться 17 липня. Зауважимо, що українець нещодавно змінив ігровий номер у своєму клубі.

До слова, майже весь минулий сезон 28-річний вінгер пропустив через травму, у загальному зігравши 10 ігор, де забив 2 голи та віддав результативну передачу.

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Теги
Англія Міжсезонні збори Вест Хем Вест Хем Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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