Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко может пропустить не только решающие матчи киевлян в квалификации Лиги конференций.

Ярмоленко пропустил игру с Бешикташем из-за повреждения – Андрей почувствовал мышечный дискомфорт в игре против Черноморца и ухудшил ситуацию на тренировке, сообщает ТаТоТаке.

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Отмечается, что восстановление должно длиться минимум 2 недели, поэтому, скорее всего, Ярмоленко не сыграет и в ответном матче против Бешикташа. Из-за возраста хавбека реабилитация продлится дольше, поэтому поединки Украины против Англии и Италии (9 и 12 сентября соответственно) также под вопросом.

Напомним, летом Ярмоленко вернулся в Динамо и сразу стал ключевым игроком для команды Луческу. 33-летний вингер провел 5 матчей и отметился 3 голами.

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