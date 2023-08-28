Ярмоленко вирушив за кордон через проблеми з коліном, – ЗМІ
Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко продовжує заліковувати свою травму.
Ярмоленко має проблеми з коліном, через що і пропустив гру проти Бешикташа, повідомляє Dynamo.kiev.ua.
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Зазначається, що Андрій вирушив до однієї з закордонних клінік для поглибленого обстеження. Лише після цього буде визначений метод лікування та терміни відновлення зіркового ветерана Динамо, який точно не зіграє проти Бешикташа у матчі-відповіді.
Додамо, Ярмоленко зіграв у 5 матчах за Динамо після повернення, записавши до свого активу 3 голи.
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