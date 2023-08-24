Мирча Луческу против своей бывшей команды. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Бешикташ на "Футбол 24", стартовал в 20:00. Киевляне до сих пор не проигрывали "орлам" на своем поле. За предыдущие 5 еврокубковых поединков дома динамовцы переигрывали стамбульцев 4 раза, забив 13 голов и не пропустив ни одного мяча. В то же время те дуэли проходили в Киеве, а не в Румынии, как сейчас. Динамовцы только в серии пенальти одолели сопротивление греческого Ариса в предыдущем раунде. Турки же прошли уже 2 этапа квалификации, выиграв все свои 4 встречи против албанской Тираны и азербайджанского Нефтчи.

Динамо – Бешикташ: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги конференций

Караваев заменил в старте травмированного Ярмоленко. Александр получил кучу пространства на 2 минуте после заброса низом от Тымчика, но подал в никуда. Ванат, которого никто не опекал в штрафной, ярко высказал претензии одному из героев битвы против Ариса. То Попов попытается выполнить дальний пас на форварда, то Сирота в аналогичном стиле найдет Волошина. Назар заработал штрафной. Интересные установки Луческу с этими забросами метров на 50. Попов уже правого вингера исполняет, но до Ваната его прострел не доходит.

Динамо – Бешикташ – видео голов и обзор матча Лиги конференций

Караваев после подачи Шапаренко с углового первым пробил на 6 минуте в нашей встрече. Как ни странно, но Киев значительно увереннее контролирует мяч, чем нашпигованный легионерами Бешикташ, состав которого вдвое дороже только по данным Трансфермаркт. Ванат сам заработал штрафной, заставив ошибиться Околи, сам и пробил после отброса Шапаренко. Снаряд опустился совсем рядом с левой девяткой. В серединке много пространства оставляют стамбульцы. Сидорчук и Ванат, а перед тем еще Тымчик могли бы лучше использовать эти зоны, но не хватает комбинационного взаимопонимания и открываний ближе к штрафной.

Сколько же нервных обрезок турецкой команды в ее трети поля. Проблема только в том, что динамовцы все никак не накажут, ведь и сами неуверенно действуют с мячом. А вот первая серьезная ошибка украинцев могла завершиться бедой. Сидорчук завозился в центре поля. Венсан Абубакар подхватил и отдал справа Онуру Булуту. Получив в ответ, камерунец пробивал пяткой с нескольких метров – Бущан вытащил и этот удар, и добивание Салиха Учана.

Качественный контроль Динамо в двух третях поля продолжается, а дальше откровенно подводит последний пас, причем даже Шапаренко и Буяльский ошибаются в простых эпизодах, где нужно чуть больше хладнокровия. Жаль, ведь Бешикташ дает играть и надеяться на голевые моменты. Странная ситуация с Масуаку. Экс-защитник Вест Хэма, казалось, потянул заднюю и просил замену, но довольно быстро удивительным образом выздоровел. Караваев частенько смещается в центр, а-ля Ярмоленко. Саша пытается таким образом поддерживать начало атак, но также имел пару возможностей ворваться в штрафную на позиции форварда.

Первое попадание Динамо в створ ворот на 34 минуте. Тымчик прострелил, Ванат бахнул метров с 25 – вратарь все контролировал. Почти прошла диагональ с правого фланга "орлов", но Попов блестяще отработал с Абубакаром. Однако на 38 минуте Денис на ровном месте привез пенальти. Снаряд отбился в руку на границе плеча, Ингленд без раздумий назначил 11-метровый. VAR долго проверял, но не нашел оправданий для Попова. Жаль, ведь сегодня достаточно надежно играл 24-летний центрбек, который вернулся после травмы.

Теперь уже Бешикташ на кураже. Зажимает прессингом и очень свободно комбинирует на дуге перед периметром. Начинаются обрезки и контратаки соперника. Самое обидное, что все это на ровном месте. Вполне ничейная игра была, а оба убийственных момента "орлам" подарили Сидорчук и Попов. У соперника очень нравится Булут, создавший 3 голевые возможности за свои 15 контактов с мячом и 6 точных пасов. Пугает и Абубакар. А так равный бой и вроде и нет той разницы в качестве составов, а у киевлян физическое состояние даже лучше.

В перерыве Масуаку таки уступил место на поле Зайнутдинову, пришедшему из московского ЦСКА. И именно эту зону прорвал Караваев. Диагональ Сидорчука на левый край, Волошин не дотянулся, Дубинчак подал на правый край штрафной, а там в 2 касания разобрался игрок, который меняет Ярмолу сегодня. Гол, в конце концов, отменили, потому что VAR откатил момент чуть ли не на минуту перед взятием ворот и нашел там офсайд еще на стадии по сути предыдущей атаки, которая уже и захлебнуться успела.

Начали динамовцы проигрывать немало ничейных мячей, из-за этого пропустили контру. Абубакар откровенно симулировал (а где желтая?), Мулека подхватил, продавил Тымчика и минимально промахнулся. Караваев сначала получил болезненное повреждение, плохо ступив на ногу в чужой штрафной, а затем выполнил идеальную резаную передачу с фланга в центр после обыгрыша пяткой с Буяльским. Шапаренко попал идеально.

Менее чем 3 минуты радовались украинцы. Бущан небрежно отпасовал на фланг, Сирота выбил на угловой. Омар Колли вколотил из-под Попова, но Денис уже пытался спасать ситуацию, поскольку центрбека соперника просто потеряли. Однако в следующей атаке Дубинчак классно разобрался на левом полуфланге, запустив Буяльского в штрафную, а наброс Виталия замкнул головой Волошин – идеальное насыщение зоны вратарской!

Как же вдохновенно и динамично играют киевляне впереди. Атаки с фланга на фланг, Караваев, Дубинчак, Шапаренко, Волошин, Буяльский, Ванат – не хватает малости. Турки отвечают ударом Розье прямо в руки Бущану. Волошин ловит волну вертикального футбола, будто вернулся в золотые времена Юношеской ЛЧ, когда разрывал молодежь Барселоны и Баварии. Разгоняет Назар перед своей заменой атаку на правый фланг, Караваев бросает под забегание Тымчику, однако правый защитник не прошивает голкипера.

Первая замена Луческу на 75 минуте. Диалло дает отдохнуть Волошину. Сирота проигрывает скоростную дуэль и пытается спасти ситуацию пасом назад. Получается рандеву Жедсона Фернандеша с Бущаном, победителем из которого выходит голкипер сборной Украины! Сенегальский вингер сразу же заработал очень опасный стандарт на дуге перед штрафной. Шапаренко перебросил и стенку, и ворота. Бешикташ также опасно атакует большими силами, откровенные качели у нас пошли.

Сидорчук тянет, выстрел Шапаренко с паса Буяльского блокируют, сам же Виталий добивает – совсем рядом было! Буяльский заставляет ошибиться "орлов" на дуге, может катить справа на блестяще открытого Караваева, но решает бить сам – Гюнок тянет. Диалло поскользнулся в штрафной. Ливень добавляет антуража этой игре. Судьи добавили 7 минут. Караваев отдал чужому и едва не привёз убийственную контратаку 4 на 4. Хорошо, что отбились. Сидорчук разгоняет наступление 3 в 2, но теряет момент неудачным пасом и ударом, которым уже не удалось исправить ситуацию.

Сразу же после этого свеженький Рашица накрутил Дубинчака и с рикошетом от защитника протолкнул в центр, а там Зайнутдинов прошил Бущана. Чрезвычайно обидное поражение 2:3. Попов, провинившийся в двух первых голах Бешикташа, еще и неудачно сбросил головой назад после банального выноса вратаря вперед. Максимально подарочный гол, хотя более хладнокровное завершение соперников все же стало разницей по дистанции всего матча. Показали сразу же запыхавшегося Сидорчука, тяжело упавшего на газон. Все началось еще с той переходной фазы, когда должны были спокойно делать то, что сделал Бешикташ, и вырывать победу. Капитану Динамо не хватило сил или Луческу прогадал, не выпустив Бражко хотя бы на замену?

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