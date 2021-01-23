Вест Хэм серьезно настроен продолжить сотрудничество с нынешним наставником, сообщает The Guardian. Новое соглашение планируют предложить по завершении текущего сезона.

Вест Хэм нашел усиление атаки в Серии А – на радаре сын лучшего тренера десятилетия

Действующий контракт Дэвида Мойеса завершается в июне 2021-го, а потому руководство "молотов" работает над сохранением тренера в коллективе из-за весьма положительных результатов.

После 19 сыгранных туров АПЛ подопечные 57-летнего специалиста расположились на 7 месте с 32 зачетными баллами – отставание от лидера (МЮ) составляет 8 пунктов.

Ярмоленко здійснив мрію Мойєса – українець віддав перший асист в АПЛ, а давній герой тягне Вест Хем до історичних висот