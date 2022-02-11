Ярмоленко відзначився голом та безглуздим вилученням за Вест Хем U-23
Український легіонер Андрій Ярмоленко підтримує форму з дублем "молотів".
Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі команди U-23 на матч чемпіонату Англії проти Суонсі.
"Ярмоленку загрожує штраф або дискваліфікація", – в Англії розслідують причетність українця до букмекерів
Українець вже у доданий до першого тайму час вивів лондонців вперед, ефектно переправивши м'яч головою у сітку після навісу з кутового.
Проте на 50-й хвилині Андрій у боротьбі з захисником у центрі поля після вкидання з аута відмахнувся від суперника, зачепивши обличчя останнього і побачив перед собою червону картку.
До слова, у матчі минулого туру АПЛ проти Уотфорда (1:0) Ярмоленко весь поєдинок провів у запасі.
Нагадаємо, у поточному сезоні наш легіонер провів за першу команду Вест Хема 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 1 гол.
Маліновський проти улюбленого топа, екс-динамівець і Челсі в битві за титул, дербі Барселони – топ-матчі вікенду