Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі команди U-23 на матч чемпіонату Англії проти Суонсі.

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Українець вже у доданий до першого тайму час вивів лондонців вперед, ефектно переправивши м'яч головою у сітку після навісу з кутового.

Проте на 50-й хвилині Андрій у боротьбі з захисником у центрі поля після вкидання з аута відмахнувся від суперника, зачепивши обличчя останнього і побачив перед собою червону картку.

До слова, у матчі минулого туру АПЛ проти Уотфорда (1:0) Ярмоленко весь поєдинок провів у запасі.

Нагадаємо, у поточному сезоні наш легіонер провів за першу команду Вест Хема 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 1 гол.

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