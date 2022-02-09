"Ярмоленко грозит штраф или дисквалификация", – в Англии расследуют причастность украинца к букмекерам
Спортивный юрист Никита Сидоренко разъяснил детали дела украинского вингера Вест Хэма Андрея Ярмоленко.
"Важно сразу отметить, что сейчас футболист Вест Хэма обвиняется только в "возможном нарушении" статьи E8.5 Регламента Английской Ассоциации Футбола. В нем говорится, что участникам турниров под эгидой английской ассоциации "не разрешается рекламировать или продвигать какую-либо деятельность по размещению ставок, в которой им запрещено участвовать".
Ярмоленко получил проблемы с английским законодательством из-за деятельности в Украине
Официальной информации, за какие именно проявления ставок обвиняется Ярмоленко, пока нет. Скорее всего, речь идет о съемках в фото- и видеоматериалах нового премиум-спонсора национальной сборной Украины.
Что г8розит Ярмоленко? Пока рано говорить, грозит ли капитану сборной Украины какая-нибудь санкция.
Во-первых, футболист участвовал в съемках рекламы только на территории Украины. В Великобритании вряд ли можно увидеть легальные проявления букмекеров, не получивших соответствующую лицензию в Соединенном Королевстве.
Во-вторых, непросто доказать, что Андрей Ярмоленко "прямо" рекламировал ставки или места, ссылки, где их можно было бы сделать. Ведь ни на своих страницах в социальных сетях, ни в интервью футболист не упоминал ту или иную компанию после перехода в лондонский клуб. Важным моментом при рассмотрении дела будет также наличие или отсутствие прямого рекламного контракта футболиста с компанией.
Публичной практики CAS или ФИФА по вопросам рекламы букмекеров пока нет, а нормативные документы ФИФА регулируют только участие субъектов футбола в ставках.
Если все же докажут вину украинского полузащитника, то ему грозит штраф и/или дисквалификация. Сомневаюсь, что речь пойдет о больших цифрах, ведь в прошлом году игрок английского Бостон Юнайтед Энди Танодж был отстранен на 5 месяцев от любой футбольной деятельности и оштрафован на 950 фунтов стерлингов после доказанных 319 фактов ставок", – сказал Сидоренко для Meta-ratings.
Ярмоленко должен разъяснить все обвинения до 18 февраля.
Ярмоленко организовал победный гол на последних секундах, спасши Вест Хэм от грандиозного позора в Кубке Англии