"Важно сразу отметить, что сейчас футболист Вест Хэма обвиняется только в "возможном нарушении" статьи E8.5 Регламента Английской Ассоциации Футбола. В нем говорится, что участникам турниров под эгидой английской ассоциации "не разрешается рекламировать или продвигать какую-либо деятельность по размещению ставок, в которой им запрещено участвовать".

Ярмоленко получил проблемы с английским законодательством из-за деятельности в Украине

Официальной информации, за какие именно проявления ставок обвиняется Ярмоленко, пока нет. Скорее всего, речь идет о съемках в фото- и видеоматериалах нового премиум-спонсора национальной сборной Украины.

Что г8розит Ярмоленко? Пока рано говорить, грозит ли капитану сборной Украины какая-нибудь санкция.

Во-первых, футболист участвовал в съемках рекламы только на территории Украины. В Великобритании вряд ли можно увидеть легальные проявления букмекеров, не получивших соответствующую лицензию в Соединенном Королевстве.

Во-вторых, непросто доказать, что Андрей Ярмоленко "прямо" рекламировал ставки или места, ссылки, где их можно было бы сделать. Ведь ни на своих страницах в социальных сетях, ни в интервью футболист не упоминал ту или иную компанию после перехода в лондонский клуб. Важным моментом при рассмотрении дела будет также наличие или отсутствие прямого рекламного контракта футболиста с компанией.

Публичной практики CAS или ФИФА по вопросам рекламы букмекеров пока нет, а нормативные документы ФИФА регулируют только участие субъектов футбола в ставках.

Если все же докажут вину украинского полузащитника, то ему грозит штраф и/или дисквалификация. Сомневаюсь, что речь пойдет о больших цифрах, ведь в прошлом году игрок английского Бостон Юнайтед Энди Танодж был отстранен на 5 месяцев от любой футбольной деятельности и оштрафован на 950 фунтов стерлингов после доказанных 319 фактов ставок", – сказал Сидоренко для Meta-ratings.

Ярмоленко должен разъяснить все обвинения до 18 февраля.

Ярмоленко организовал победный гол на последних секундах, спасши Вест Хэм от грандиозного позора в Кубке Англии