Ярмоленко: Остаться без футбола – это не самое простое, что может быть в жизни

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал о психологических проблемах, с которыми он сталкивается.

"Иногда сидишь дома и думаешь о том, почему сыграл плохо, а все обсуждают этот матч. Я думаю, что в таких случаях мне всегда помогают моя семья и друзья.

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Конечно, жить без футбола – это не самое легкое, что может быть в жизни, ведь я люблю это. Но досадная травма произошла, поэтому я должен сосредоточиться на своем восстановлении.

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Конечно, все помогают мне: моя семья, мои товарищи по команде, а также персонал, ведь здесь, в Вест Хэме, мы одна большая семья, и это мне действительно помогает", – цитирует Ярмоленко официальный сайт Вест Хэма.