"Лучший игрок двух касаний", – как Ярмоленко работает с мячом одной ногой

Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко готовится к возвращению на футбольное поле.

Украинец продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, которую он получил во время матча чемпионата Англии против Тоттенхэма 20 октября. Ярмоленко уже начал упражнения с мячом.

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В частности, в сети появилось видео, где Андрей ловко укрощает мяч сидя и одной ногой. Ролик в интернет загрузил его одноклубник Деклан Райс, который подписал видео так: Лучших игрок двух касаний, которого я когда-либо видел".

По прогнозам врачей травма оставила Ярмоленко вне футбола на 6 месяцев.

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