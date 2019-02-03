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"Лучший игрок двух касаний", – как Ярмоленко работает с мячом одной ногой

11:27 139 Читати українською
"Лучший игрок двух касаний", – как Ярмоленко работает с мячом одной ногой
Андрей Ярмоленко / Вест Хэм

Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко готовится к возвращению на футбольное поле.

Украинец продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, которую он получил во время матча чемпионата Англии против Тоттенхэма 20 октября. Ярмоленко уже начал упражнения с мячом.

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В частности, в сети появилось видео, где Андрей ловко укрощает мяч сидя и одной ногой. Ролик в интернет загрузил его одноклубник Деклан Райс, который подписал видео так: Лучших игрок двух касаний, которого я когда-либо видел".

По прогнозам врачей травма оставила Ярмоленко вне футбола на 6 месяцев.

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Теги
Украинцы за рубежом Англия Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм
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