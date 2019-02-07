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Ярмоленко: Залишитись без футболу – це не найлегше, що може бути в житті

16:22 355 Читать на русском
Ярмоленко: Залишитись без футболу – це не найлегше, що може бути в житті
Андрій Ярмоленко у Вест Хемі / Соцмережі

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко розповів про психологічні проблеми, з якими він стикається.

"Іноді сидиш удома і думаєш про те, чому зіграв погано, а всі обговорюють цей матч. Я думаю, що в таких випадках мені завжди допомагають моя сім'я і друзі.

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Звичайно, жити без футболу – це не найлегше, що може бути в житті, адже я люблю це. Але прикра травма сталась, тому я повинен зосередитись на своєму відновленні.

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Звичайно, всі допомагають мені: моя сім'я, мої товариші по команді, а також персонал, адже тут, у Вест Хемі, ми одна велика родина, і це мені дійсно допомагає", – цитує Ярмоленка офіційний сайт Вест Хема.

Теги
Англія Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
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