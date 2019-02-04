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Пеллегрини разочарован травмой Ярмоленко и призвал изменить трансферные правила

21:09 191 Читати українською
Пеллегрини разочарован травмой Ярмоленко и призвал изменить трансферные правила
Мануэль Пеллегрини / фото из соцсетей

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини заявил, что зимнее трансферное окно негативно повлияло на его команду.

"Зимнее трансферное окно нам достаточно сильно повредило. Команда потеряла концентрацию, и я говорю не только об Арнаутовиче, были и другие футболисты, которые думали уйти.

Пеллегрини признался, что болеет за Манчестер Сити

Я бы не позволял клубам осуществлять столько сделок, сколько они хотят. Было бы хорошо, чтобы игрок не мог играть за два клуба в одном сезоне. Это не кажется мне серьезным. Пусть клубы меняют одного футболиста, или заменят того, кто получил травму.

Мы потеряли Ярмоленко и Карлоса Санчеса на весь сезон, поэтому, могли бы взять им замену. Мне не нравятся нынешние правила, когда все основано на финансах. Конечно, с одной стороны хорошо, когда можно заработать больше денег, но должно быть и уважение. Уважение к контрактам и болельщикам.

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Агенты должны нести ответственность, а не все время рассказывать футболистам о деньгах. Пусть они это делают в конце сезона, а не круглый год, мешая игрокам сконцентрироваться на игре", – цитирует Пеллегрини Daily Mail.

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Вест Хэм - Ливерпуль: Понедельник 04 февраля 2019

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Англия Трансферы Вест Хэм - Ливерпуль Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Марко Арнаутович Марко Арнаутович Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини
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