toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ХОРВАТИЯ - АНГЛИЯ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Когда Ярмоленко дебютирует за Вест Хэм: стали известны подробности

11 июля 15:20 1075 Читати українською
Когда Ярмоленко дебютирует за Вест Хэм: стали известны подробности
Андрей Ярмоленко перешел в Вест Хэм

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко может сыграть первый матч за Вест Хэм уже в эту субботу в товарищеском матче.

Андрей Ярмоленко стал 5-м новачком Вест Хэма, который летом возглавил Мануэль Пеллегрини. Предыдущие трансферы "молотов" – Фредерикс, Фабиански, Диоп и Уилшир.

Ярмоленко официально стал игроком Вест Хэма

Английский журналист Сэм Инкерсол сообщил, что завтра, 12 июля, 28-летний украинский полузащитник проведет первую тренировку с командой Пеллегрини в швейцарском Бад Рагац, где подходят к завершению тренировочные сборы лондонцев.

Когда Ярмоленко дебютирует за Вест Хэм? Есть 2 варианта. "Молоты" сыграют спарринг против Уикомба уже в эту субботу, 14 июля в 17:00 по Киеву. Однако пока более вероятным вариантом является дебют Андрея спустя неделю в матче против Престона – 21 июля в это же время.

Ярмоленко перешел в Вест Хэм: чего лондонский клуб ждет от украинца и как комментирует период в Боруссии

Теги
Сборная Украины Главное Англия Вест Хэм Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
30
мин
Партизани
18:30
Марибор
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук