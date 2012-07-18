Когда Ярмоленко дебютирует за Вест Хэм: стали известны подробности

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко может сыграть первый матч за Вест Хэм уже в эту субботу в товарищеском матче.

Андрей Ярмоленко стал 5-м новачком Вест Хэма, который летом возглавил Мануэль Пеллегрини. Предыдущие трансферы "молотов" – Фредерикс, Фабиански, Диоп и Уилшир.

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Английский журналист Сэм Инкерсол сообщил, что завтра, 12 июля, 28-летний украинский полузащитник проведет первую тренировку с командой Пеллегрини в швейцарском Бад Рагац, где подходят к завершению тренировочные сборы лондонцев.

Когда Ярмоленко дебютирует за Вест Хэм? Есть 2 варианта. "Молоты" сыграют спарринг против Уикомба уже в эту субботу, 14 июля в 17:00 по Киеву. Однако пока более вероятным вариантом является дебют Андрея спустя неделю в матче против Престона – 21 июля в это же время.

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